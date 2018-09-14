Параллельная вселенная в американской пустыне и все что скрыто в Доме оргий

Добраться из Киева в пустыню Блэк Рок в американском штате Невада, где проходит самый масштабный и самый колоритный фестиваль мира, дело нелегкое. Здесь нет связи, интернета, гостиниц, весь электроток от генераторов, очень сухой климат, песчаные бури, а температура колеблется от 40 градусов днем и до +5 ночью. Здесь не ходят деньги: в каждом баре или лагере вам бесплатно нальют, накормят и позволят переночевать. Вы больше нигде не встретите такое количество людей, которые обнимаются, ведь здесь так принято здороваться.



В это трудно поверить, но на это грандиозное событие с 70-ти тысячным контингентом не имеет доступа ни один рекламодатель. Это тоже правило фестиваля. Создать пространство свободное от коммерческого спонсорства и рекламы. В этом году тема фестиваля «Я, робот». Инсталляции художников и костюмы участников преимущественно в этом направлении. Второй год подряд Украину на фестивале представляет киевский лагерь «Куреневка».

Читайте: Юбилейный фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

Бьорнинг мен днем ​​и ночью – это два совершенно разные события. И внешне и по содержанию. Температура резко падает, все одевают шубы и выезжают на так называемую дип плайя – подальше от палаточного города … А теперь вдумайтесь – все происходит посреди безлюдной пустыни, но это не Лас-Вегас. Здесь перфоманс создали сами участники фестиваля.

Дальше больше. Для особо незакомплексованных на территории фестиваля работает дом оргий. Даже не сомневайтесь, внутри происходит именно то, о чем вы подумали … Но на фоне этой абсолютной свободы тела и духа участники сосуществуют в рамках определенных правил. Например весь мусор, который накопился, они забирают с собой. На плайя не только пепел нельзя встряхивать, даже использованную воду сливать. Ее вывозят в специальных цистернах. На следующий день в полной тишине горит храм Бьорнинг мен. Сакральное место, где в течение недели участники общались с теми, кого уже нет в живых.

К слову, Факты ICTV показали лучшие фото с Burning Man 2018