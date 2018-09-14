Шнобелевская премия-2018: каннибализм и ругательства водителей

В США прошло награждение самых смешных научных исследований за последний год – Шнобелевская премия.

Награждение лауреатов Шнобелевской премии прошло в Гарвардском университете в местном Sanders Theatre.

Литература

Победителями в этой области стали ученые, доказавшие, что большинство из тех, кто пользуется сложными устройствами, не читают инструкции.

Химия

Человеческая слюна — отличное средство для очищения грязных поверхностей.

Медицина

Катание на американских горках способствует выведению камней из почек.

Премия мира

Специалисты определили частоту, мотивацию и эффект криков и проклятий испанских водителей на дороге.

Биология

Победу в этой области разделили между собой шведы, колумбийцы, немцы, французы и швейцарцы, которые доказали, что муха попавшая в бокал с вином улучшает его вкус.

Питание

Британский ученый доказал, что человечина недостаточно калорийна по сравнению с другими видами мяса. Поэтому наши предки ели себе подобных исключительно из ритуальных целей.

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Ранее Факты ICTV писали, что ученые нашли секрет качественного секса.

Фото: ignobels