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Улицы под водой, отменено 1,5 тыс. рейсов: в США бушует ураган Флоренс

Мощный ураган Флоренс достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Флоренс может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Ураган ослабел до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыли в Джорджии. Кроме того, отменены более 1,5 тысяч рейсов.

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К слову, ранее власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории Флоренс.

ВИДЕО: ABC News; NBC News

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