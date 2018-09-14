Улицы под водой, отменено 1,5 тыс. рейсов: в США бушует ураган Флоренс

Мощный ураган Флоренс достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.

Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Флоренс может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.

Ураган ослабел до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыли в Джорджии. Кроме того, отменены более 1,5 тысяч рейсов.

Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc — ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.

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К слову, ранее власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории Флоренс.

ВИДЕО: ABC News; NBC News