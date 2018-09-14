Улицы под водой, отменено 1,5 тыс. рейсов: в США бушует ураган Флоренс

Мощный ураган Флоренс достиг побережья на востоке США, скорость ветра сейчас составляет до 155 километров в час.
Улицы прибрежных городов штатов Северная и Южная Каролина залило морской водой, и без света остались по меньшей мере 80 тысяч человек, сообщает Радио Свобода.
Ожидается, что ситуация ухудшится, когда шторм будет двигаться по суше. Флоренс может привести к сильнейшему наводнению с высотой воды более чем в четыре метра.
Ураган ослабел до первой категории, однако он все же опасен для жителей прибрежных штатов. Из большинства прибрежных городов Каролины эвакуировали жителей, школы и офисы закрыли в Джорджии. Кроме того, отменены более 1,5 тысяч рейсов.
Video shows storm surge from Hurricane #Florence begin to inundate New Bern, North Carolina as the Neuse River overflowed its banks and flooded parts of the town. https://t.co/4p1JzVCrLz pic.twitter.com/k7pmZkRDqc
— ABC News (@ABC) 14 сентября 2018 г.
WATCH: Powerful winds from Hurricane Florence are lashing Radio Island, NC, on Thursday night – @MattWargo https://t.co/v2gfUHCzSh pic.twitter.com/6UnpNuYQz9
— NBC News (@NBCNews) 14 сентября 2018 г.
Читайте: Мощный ураган в Индии забрал жизни 30 человек
К слову, ранее власти Вашингтона объявили чрезвычайное положение в связи с приближением урагана четвертой категории Флоренс.
ВИДЕО: ABC News; NBC News