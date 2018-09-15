Доверие, равенство и свобода! Формула успешной демократии в мире

Международный день демократии отмечают ежегодно 15 сентября. Как работает демократия и в чем успех стран, живущих с таким политическим устроем, расскажут Факты ICTV.

Международный день демократии провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря 2007 года.

Резолюция предлагает государствам-членам ООН, правительственным и неправительственным организациям, частным лицам отмечать этот день для повышения информированности общественности.

Что такое демократия

Демократия – это форма организации и осуществления политической власти народа, основанная на равноправном участии граждан в формировании органов государства и контроле их деятельности.

Сущность демократии состоит в праве народа формировать органы государственной власти, а через них – непосредственно управлять своими делами.

Признаки демократии

Характерной особенностью демократии считают то, что носителем и источником власти является народ.

Кроме того, он наделен реальной возможностью менять состав представительских органов.

Демократия признает политическую свободу и равноправие граждан, а также направлена на реализацию их прав и свобод.

Вместе с тем, демократическое общество предполагает взаимную юридическую ответственность государства и гражданина, а также правозаконность.

Принципы демократии:

политическая свобода

равноправность граждан и их объединений

разделение властей

выборность

принятие решения по большинству голосов при соблюдении прав меньшинства.

Сегодня число функционирующих демократических режимов в мире является самым большим за всю мировую историю.

Большая часть населения мира живут в странах, где периодически проводятся выборы, а народ провозглашается источником политической власти.

Выборы, даже когда они сфальсифицированы, стали существенным ритуалом легитимизации власти.

В 2017 году рейтинг стран мира по показателю уровня демократии (The Democracy Index) возглавила Норвегия.

В топ-5 также вошли Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Дания.

Показатель расчитывают, учитывая избирательный процесс и плюрализм, гражданские свободы, функционирование власти, политическое участие и политическую культуру страны.

Учитывая рейтинг демократии, мы решили рассмотреть функционирование демократии в Норвегии, Швеции и Дании.

Как работает демократия в Швеции

Становление системы парламентской демократии в Швеции произошло еще в первые десятилетия 20 века.

В 1842 году в Швеции ввели всеобщее народнoе образование, то есть все дети должны были ходить в школу. Это стало важным условием для демократического развития.

Кроме того, в конце 19 века в стране возникли народные движения (движение за трезвость, cвободные церкви, женское движение, рабочее движение и политические партии).

Организуясь в группы, людям стало легче бороться за перемены в обществе.

В результате реформы избирательного права в 1909 году равным правом голоса было наделено все мужское населения страны. В 1921 году это право было распространено и на женщин.

С 1973 года главой государства является король. Однако он не имеет политических полномочий и не участвует в политической жизни.

В его компетенции – церемониальные функции. То есть, он больше символ Швеции – и для собственных подданных, и для мира.

Швеция – свободное и открытое общество, где граждане имеют право на участие в демонстрациях, свободу самовыражения, свободу печати, право беспрепятственного доступа к природным угодьям, а также право контролировать действия властей.

Швеция стала первой страной в мире, принявшей закон о свободе печати. Лицам, предоставляющим сведения СМИ, обеспечивают анонимность, а самих журналистов защищают от принуждения к раскрытию источников информации.

Акт о свободе самовыражения отражает принципы, закрепленные в Акте о свободе печати, среди которых – запрет на цензуру, свободу передачи информации и право на анонимность.

Кстати, в Швеции существует система субсидий для прессы. Это позволяет поддерживать мелкие издания в условиях конкуренции, обеспечивает разнообразие печатных изданий и освещение событий с разных сторон.

Интересно, что в 2010 году Швеция разделила с Финляндией, Исландией, Норвегией и Нидерландами первое место в ежегодном мировом рейтинге Журналистов без границ, оценивающем степень свободы СМИ.

Общественная власть в Швеции осуществляется в духе уважения равенства всех людей, свободы и достоинства каждого.

Общество должно обеспечивать конституционную защиту прав на труд, жилье и образо­вание, а также способствовать социальной обеспеченности человека.

Законы и другие правовые акты не должны приводить к дискриминации по расовому, на­циональному или половому признаку.

Как работает демократия в Дании

Форма правления в Дании – конституционная монархия. Фундаментальные ценности датчан включают в себя стремление к свободе и равенству, которых они достигли в результате затяжной борьбы с другими государствами в течение 18 и 19 веков.

Первая конституция была подписана в 1849 году. Было сформировано правительство, состоящее из нижней палаты (Фолькетинг) и верхней палаты (Ландстинг).

Принятие главного закона — конституции — является важнейшим шагом в формировании государственности и суверенности Дании.

В основе модели благосостояния Дании лежит принцип помощи всем гражданам, независимо от их социального или семейного статуса.

Система универсальная – поддержка предоставляется каждому человеку по отдельности. К примеру, замужняя женщина имеет права независимо от мужа.

В Дании доверие строится на отношении человека к другим людям и на открытости общества.

К примеру, здесь родители не боятся оставлять своих детей в коляске прямо на улице, пока сами сидят в кафе или ходят по магазинам.

Демократия – это не только то, как голосовать, но и как жить вместе. В Дании всех людей воспринимают как равных, а государство трудится над таким восприятием.

– Правительство Дании способствует тому, чтобы богатые жили при капитализме, а бедные – при социализме. Люди, которые живут хорошо, заботятся о тех, кто живет хуже, – рассказывает Ева Мария Барлозе, заместитель главы датской миссии в Украине.

Более того, для датских политиков очень важно показывать близость к народу, иначе их никто не переизберет на должности.

Они проводят открытые встречи, где отчитываются о проделанной работе и выслушивают критику.

Также чиновники любого звена не видят ничего постыдного в том, чтобы ездить по городу на велосипеде.

Датские граждане часто недовольны политиками, но правительство делает все возможное для сохранения доверия к политической системе.

– Датская избирательная система очень сложная, но людям все равно, потому что они ей доверяют, – объясняет Ева Мария Барлозе.

Как работает демократия в Норвегии

Демократия в Норвегии укоренялась достаточно медленными темпами и долго не могла вытеснить широкие полномочия правящих монархов, в том числе, короля Харальда V.

В 90-х годах прошлого века появились первые законодательные акты, в которых Норвегия упоминалась как свободная и независимая страна.

Со временем наряду с правлением короля в Норвегии появился законодательный орган – парламент (Стортинг).

Начали формироваться политические партии, работа которых была направлена на борьбу за права определенных слоев населения.

Парламент получил возможность издавать законодательные документы и составлять бюджет страны.

Выборы в парламент начали проходить с соблюдением демократических принципов.

Сегодня Норвегия – прозрачное общество, где неравенство сходит на нет, а демократические ценности охраняются депутатами из всех слоев общества.

Благодаря норвежским политикам, коррупция в стране остается на рекордно низком уровне.

Связи между правящей элитой и истеблишментом остаются только на государственном уровне.

Каждый гражданин Норвегии имеет доступ к участию в политике, для этого ему не обязательно быть богатым.

Традиция публиковать налоговые декларации, с которыми может ознакомиться любой житель страны, практически уникальная для современного общества, восходит к 19 веку и способствует созданию открытого общества в Норвегии.

С появлением интернета получить информацию о доходах мэра, соседа или местного торговца можно на сайте Министерства финансов Норвегии.

Это позволяет оперативно выявить тех, кто не платит налоги, особенно среди очень богатых граждан.

– “Демократия близости” упрощает доступ обычным гражданам к процессу принятия решений и общественным средствам: норвежцы имеют больше средств контроля над муниципальной экономикой, чем кто-либо еще, – отметил Гру Шлеттемарк, глава норвежского отделения Transparency International.

Кроме того, благодаря социал-демократии Норвегия смогла достичь “трехстороннего сотрудничества” между государством, профсоюзами и предпринимателями.

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