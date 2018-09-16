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Летающие люди и тучи из птиц: тайфун Мангхут накрыл Китай

В результате тайфуна Мангхут на Филиппинах погибли уже по меньшей мере 59 человек.

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