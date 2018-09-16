В поддержку Сенцова – французские активисты объявили голодовку

В Париже (Франция) активисты объявили бессрочную голодовку в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Возле российского посольства в Париже активисты решили поддержать украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в РФ. Они объявили бессрочную голодовку, сообщает RFI.

Солидарность с украинским режиссером выражают известные во Франции политики, общественные активисты и художники.

Во время голодовки они будут сменять друг друга каждые 24 часа возле представительства российской дипломатической миссии.

– Битва за свободу слова – это одна из причин, почему я здесь. Я боялся, что не смогу больше смотреть на себя в зеркало, если не возьму участия, – заявил режиссер Лоран Канте.

Читайте: Мозгу и сердцу Сенцова не хватает кислорода – Денисова

К слову, президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на встрече в Мезеберге обсуждали судьбу незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.