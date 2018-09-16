Северная Корея продавала оружие Сирии – СМИ

Северная Корея нарушала санкции и продавала оружие странам, в которых продолжаются военные конфликты.

Северная Корея, в обход экономических санкций, продавала вооружение Сирии, Ливии, Йемену и другим странам, в которых продолжаются военные конфликты, сообщает The Wall Street Journal.

Также был зафиксирован рост поставок горючего в КНДР на судах России и Китая, и случаи перевозки угля в Китай.

– Эти нарушения снижают эффективность последних санкций ООН, КНДР пренебрегает ограничениями на импорт нефтепродуктов и запретом на поставки угля, введенными в 2017 году, – пишет The Wall Street Journal.

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По информации издания, финансовые санкции придерживаются хуже всего. Агентам Северной Кореи удается безнаказанно оперировать минимум в 5 государствах.

К слову, президент США Дональд Трамп продлил санкции против КНДР еще на год.