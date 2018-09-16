PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Проститутка и камеры: Боширова и Петрова наказали за провал - СМИ/

Проститутка и камеры: Боширова и Петрова наказали за провал – СМИ

Петров и Боширов перед покушением спали с проституткой и получили наказание за провал операции.

Телеинтервью пропагандистскому каналу RT россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, стало наказанием за провал покушения и оставленные “следы”.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Собеседники говорят, что Боширов и Петров “перешли черту” и попали на камеры видеонаблюдения, ездили общественным транспортом, а также не уничтожили флакон от духов, содержащий нервно-паралитическое вещество Новичок.

Как пишет издание The Daily Mail, накануне покушения Боширов и Петров привели в номер проститутку.

Читайте: Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов

Подозреваемые остановились в двухзвездочном отеле City Stay Hotel, жители которого сообщили о звуках “шумного секса” из номера россиян в течение ночи.

Как сообщалось, санкции против России в деле Скрипаля не будут вводить до завершения Brexit.

Фото: Metroplitan Police

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Собор у Солсбері
TripAdvisor запретил оставлять отзывы о соборе в Солсбери
Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов
США готовят вторую волну жестких санкций против России
Олександр Петров і Руслан Бошіров
Отравление Скрипаля: подозреваемые планировали “оторваться” в Солсбери
В России нашли подозреваемых по делу Скрипалей – Путин
Поліція
Отравление Скрипаля: Новичок мог убить 4 тыс. человек – The Times
Сергій Скрипаль
Скрипаль работал на испанскую разведку – NYT
Дональд Трамп, Емануель Макрон, Ангела Меркель
Власти РФ отравили Скрипаля – заявление 4-х стран
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка