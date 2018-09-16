Проститутка и камеры: Боширова и Петрова наказали за провал – СМИ

Петров и Боширов перед покушением спали с проституткой и получили наказание за провал операции.

Телеинтервью пропагандистскому каналу RT россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, стало наказанием за провал покушения и оставленные “следы”.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Собеседники говорят, что Боширов и Петров “перешли черту” и попали на камеры видеонаблюдения, ездили общественным транспортом, а также не уничтожили флакон от духов, содержащий нервно-паралитическое вещество Новичок.

Как пишет издание The Daily Mail, накануне покушения Боширов и Петров привели в номер проститутку.

Читайте: Отравление в Солсбери: в Нидерландах задержали российских шпионов

Подозреваемые остановились в двухзвездочном отеле City Stay Hotel, жители которого сообщили о звуках “шумного секса” из номера россиян в течение ночи.

Как сообщалось, санкции против России в деле Скрипаля не будут вводить до завершения Brexit.