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Трамп планирует уволить министра обороны США – СМИ

Президент США Дональд Трамп может вскоре уволить американского министра обороны Джеймса Мэттиса.

После промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре, американский президент Дональд Трамп может уволить министра обороны страны Джеймса Мэттиса, сообщает The New York Times.

По информации издания, Трамп раздражен сравнениями с Мэттисом не в свою пользу.

У Трампа и Мэттиса есть разногласия по многим вопросам и президенту США не нравится, что глава Пентагона отказывается публично поддерживать его инициативы.

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Кроме того, отношение Трампа к министру обороны США ухудшилось после того, как Боб Вудворд опубликовал книгу, в которой рассказывается, что Мэттис якобы невысокого мнения об умственных способностях президента.

К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о второй встрече.

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