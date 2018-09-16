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Великобритания не будет вводить санкции по делу Скрипаля до Brexit

Санкции против России по делу Скрипаля не будут вводиться до завершения Brexit.

Велика Британія

Великобритания не собирается вводить санкции против России по делу экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля до завершения выхода страны из Евросоюза, сообщает Тhe Telegraph.

Такое решение аргументируют тем, что поправки к британской версии “закона Магнитского”, принятой ранее, стоит вносить уже после завершения Brexit.

Кроме того, это позволит разработать новые методы санкционного давления, которые Великобритания не может применять в составе Евросоюза.

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К слову, количества Новичка, использованного при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, хватило бы для убийства 4 тыс. человек.

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