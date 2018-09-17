Кибератаки РФ: НАТО может применить оружие в ответ

В ответ на кибератаки РФ НАТО может применить 5 статью положения, приравнивающую нападение на одну из стран блока к нападению на всех членов Альянса.

НАТО может применить в ответ на кибератаки от РФ пятую статью положения Альянса, сообщил генсек Йенс Столтенберг в интервью Axios.

По его словам, решение о совместном ответе не будут принимать автоматически.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что НАТО никогда не будет уточнять, при каких условиях будет применять 5 статью.

– Я считаю, что мы не должны давать это преимущество одному потенциальному противнику, – резюмировал генсек НАТО.

Читайте: Страны-союзники НАТО поддержали курс Украины в Альянс

К слову, пятая статья устава НАТО допускает большие возможности для трактовок.

В тексте говорится, что вооруженное нападение на одну или несколько стран Альянса “будет рассматриваться как нападение на них в целом”.

В случае такого нападения каждая из стран НАТО окажет помощь “и сразу осуществит, индивидуально или совместно действия, которые сочтет необходимымы, включая применение вооруженной силы”.

К слову, единственным путем для завершения войны на Донбассе генсек НАТО считает переговоры.

Фото: Palinchak/Dreamstime