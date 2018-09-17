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США увеличат ВВС для противостояния России

В США прогнозируют, что для противостояния России им придется существенно увеличить количество военно-воздушных сил.

США-Росія

Секретарь ВВС США Хизер Уилсон заявила, что военно-воздушным силам придется серьезно расшириться за следующие десять лет и увеличить количество оперативных эскадронов примерно на четверть. Это будет сделано для того, чтобы иметь возможность противостоять России и Китаю, передает Reuters.

По словам Уилсон, расчеты были сделаны на основе анализа засекреченных разведывательных данных о возможных угрозах до 2025-2030 годам.

Секретарь отказалась говорить о сумме, которую придется потратить на укрепление ВВС.

Однако она добавила, что речь идет о миллиардах долларов, поскольку придется расширить личный состав и докупить самолеты у компаний Boeing и Lockheed Martin.

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К слову, правительство США работает над второй волной жестких санкций против РФ в связи с расследованием отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

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