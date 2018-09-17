Церковь Беларуси хочет получить автокефалию

Белорусская автокефальная православная церковь поддерживает предоставление томоса УПЦ и также имеет целью официально получить статус автокефалии.

Об этом рассказал первоиерарх Белорусской автокефальной православной церкви (БАПЦ), архиепископ Святослав Логин в интервью Радио Свобода.

– Мы, конечно, поддерживаем это решение. Наша цель – также легализоваться в Беларуси и официально получить статус автокефалии, – высказался Логин по поводу решения Константинопольского патриархата предоставить Украинской православной церкви статус автокефальной.

– Исторически мы имеем многовековую православную традицию. В прошлом веке наша церковь делала реальные шаги для того, чтобы получить автокефалию и чтобы ее признали, – добавил он.

Логин пояснил, что украинская церковь и белорусская в прошлом имели единую митрополию – церковь в Беларуси начиналась с Киевской митрополии.

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– Позже это была Киево-Литовская митрополия с центром в Новогрудке – она ​​была уничтожена Московской церковью. И по сей день Москва делает все, чтобы Украинская и Белорусская церкви автокефалии не получили, – рассказал архиепископ.

Однако, по его словам, для того чтобы белорусское православие получило автокефальный статус, для этого должно быть желание верующих и власти.

Напомним, патриарх Филарет уже назвал сроки создания единой церкви в Украине.