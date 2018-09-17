PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / ЕЦБ показал новые банкноты €100 и €200/

ЕЦБ показал новые банкноты €100 и €200

Европейский центральный банк представил новые банкноты номиналом в €100 и €200.

Новые банкноты €100 и €200 защищены инновационными методами, сообщается на официальном сайте банка.

Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет Европы (финикийской царевны. – Ред.), архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты от 100 до 200 евро также имеют улучшенный изумрудный номер.

Читайте: От зарплаты до зарплаты: как вести бюджет и откладывать деньги

К тому же новые евро шире старых банкнот, а также имеют разную длину – чем длиннее купюра, тем выше является ее номинальное значение.

В Центробанке Евросоюза отметили, что новый дизайн позволит решить проблему с фальшивомонетчиками, ведь деньги будет сложнее подделать.

В обиход новые банкноты планируют ввести в мае 2019 года.

image image image
ЕЦБ показал новые банкноты €100 и €200 / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Paypal включил возможность осуществлять трансграничные переводы в Украину из США.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Деньги на черный день: как и где надежнее хранить
Кредит будет взять проще – Рада приняла закон
Пожежа у відділенні банку в Києві
В Киеве отделение банка забросали коктейлями Молотова
блокируют карты
Банки массово блокируют счета украинцев: причина и кто в зоне риска
Как выбрать банк для депозита и в чем лучше хранить деньги
Минфин определил список банков для выплат пенсий и зарплат
Банкомат
Кража денег из банкомата. Как не стать жертвой аферистов
В Харькове взорвали банкомат. За информацию о грабителях дают 50 тыс. грн
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка