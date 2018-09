ЕЦБ показал новые банкноты €100 и €200

Новые банкноты €100 и €200 защищены инновационными методами, сообщается на официальном сайте банка.

Сверху серебристой полоски спутниковая голограмма показывает маленькие символы €, которые движутся вокруг числа и становятся ярче под прямым светом. Серебристая полоса также показывает портрет Европы (финикийской царевны. – Ред.), архитектурный мотив и большой символ €. Новые банкноты от 100 до 200 евро также имеют улучшенный изумрудный номер.

К тому же новые евро шире старых банкнот, а также имеют разную длину – чем длиннее купюра, тем выше является ее номинальное значение.

В Центробанке Евросоюза отметили, что новый дизайн позволит решить проблему с фальшивомонетчиками, ведь деньги будет сложнее подделать.

В обиход новые банкноты планируют ввести в мае 2019 года.

Today we revealed the new €100 and €200 euro banknotes, which will come into circulation on 28 May 2019! Watch the unveiling ceremony again here https://t.co/yuiSC6md12 pic.twitter.com/HqI2uR6r4K

— European Central Bank (@ecb) 17 сентября 2018 г.