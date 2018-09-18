Мы не тонем, Владимир Владимирович! Нагиев прочитал Дудю стих

Российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев стал гостем шоу вДудь, где рассказал о своем отношении к агрессии и прочитал стих о Путине.

Дмитрий Нагиев в интервью вДудь признался, что ему отвратительно все, что связано с агрессией.

– На сегодняшний день во мне расцвело то, о чем я думал и мечтал всю жизнь. Мне отвратительно все, что связано с агрессией. Просто все, – отметил он.

Вместе с тем, он добавил, что не понимает мультики о ракетах, “способных долететь до Флориды”, а также надписи “На Берлин”.

– Что это? Кто ты такой, кусок г**на, что ты хочешь это повторить? Я то помню, как с дедушкой ходил на праздник День победы. Когда старики тихонечко выпивали с одной лишь фразой “Чтобы не было войны”. И вдруг ты едешь с надписью “На Берлин”, “41-45 гг. можем повторить”. Ты чего, парень? – возмутился актер.

– Если почитать то, что Вы говорите о происходящем вокруг в нашей стране (России. – Ред.), складывается впечатление, что Вы далеко не всем довольны…

– Как я не пытался это скрывать и вуалировать, наверное, это не безосновательно. Я патриот по своей природе. Я благодарен и люблю то место, в котором я нахожусь.

Я очень люблю свою Родину. Но чем больше человек любит, тем больше у него вопросов и негодования.

Я считаю, что мы цивилизованной страной должны стать и, несмотря на послужной список и заслуги, нельзя баллотироваться туда или не туда, сколько хочешь раз.

Нельзя этого делать, какой бы ты ни был человек. Ты человек, подверженный соблазнам и искушениям. Со временем ты обрастаешь связями, кумовством, что претит правильному руководству и полету мыслей и фантазии.

Есть написанный срок, сколько раз ты можешь входить во власть. Хотя добавляется одно слово “подряд” и смысл абсолютно меняется.

Я не считаю, что нужно ходить во власть, сколько тебе заблагорассудится, – ответил Нагиев.

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Актер вспомнил, что еще в 90-х годах пересекался с Путиным.

Тогда Нагиев возглавлял штаб молодежного движения по перевыборам Собчака. Они ездили по городам и раздавали ветеранам пайки и подарки.

– Собчак сидел в ПАЗике на первом сидении, я сидел сзади, смотря ему в седой затылок. Сзади сидел Владимир Владимирович. И он периодически меня спрашивал “Дима, Вам хватило гречки, тушонки, сахара?”. И я односложно отвечал “Да-да, спасибо”, – вспоминает он.

Кроме того, Нагиев вспомнил стихотворение о Путине, которое он ранее прочитал в Кремле.

Друзья, 55 – КВНУ,

Почти столько же, сколько и мне.

Только он в шоколаде,

А я почему-то…

Но над нами Владимир Владимирович

Смотрит, как мы там плывем.

Мы не тонем, Владимир Владимирович,

Ведь мы весело очень живем.

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