Россия отвлекает внимание от Скрипалей: новые доказательства по делу самолета МН-17

Россия обвинила Украину в сбитом на территории Донбасса в 2014 году малайзийском Боинге. Факты ICTV разобрались, почему Россия представила “доказательства”, что делать Украине и почему ЕС придерживается нейтралитета.

В понедельник, 17 сентября, в Министерстве обороны России на брифинге заявили, что ракета, которая сбила малазийский самолет в 2014 году, принадлежала Украине.

Факты ICTV вспоминают, что произошло с малайзийским боингом и рассказывают, почему Россия решила обнародовать свои доказательства, а также, как будет реагировать Европейский Союз.

Погибло 298 мирных жителей

Летом 2014 года 298 туристов сели в самолет, совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Однако, к месту назначения они не долетели. Пролетая над Донецкой областью, самолет потерпел крушение. Никто не выжил. Большинство людей на борту были гражданами Амстердама.

Европейский союз создал Совместную следственную группу, чтобы расследовать падение малайзийского Боинга. Официальной причиной катастрофы признали ракету земля-воздух, выпущенную с ракетной установки Бук.

В 2018 году официально признали принадлежность установки Бук российским вооруженным силам. Она была привезена на территорию Донецка с Курской военной базы, а после возвращена обратно.

Спустя четыре года после катастрофы Россия до сих пор не признает свою причастность к сбитому самолету. Путин в одном из интервью международному изданию апеллировал к тому, что Киев не закрыл воздушное пространство над территорией, где проходили боевые действия.

Российские доказательства

Минобороны России в понедельник, 17 сентября, официально заявило, что у них есть доказательства причастности Украины к сбитому самолету.

Так, там представили телефонные переговоры якобы украинских военных по поводу сбитого малайзийского самолета. Эта запись якобы свидетельствует о причастности Украины к краху МН-17.

Там заявили, что ракетная установка Бук, с которой сбили самолет, принадлежала Украине. В качестве доказательств представили журнал учета, в соответствии с записями которого, ракета была изготовлена ​​в 1986 году и направлена ​​на территорию Украины. Оттуда ее не возвращали.

Обнародовали вовремя

Факты ICTV пообщались с политологом Алексеем Якубиным и узнали, почему “доказательства” России всплыли именно сейчас, как реагировать Киеву и почему ЕС будет придерживаться нейтралитета.

Подняв тему сбитого малайзийского самолета, Россия пытается отвести внимание мирового сообщества от обострения вокруг дела с отравлением Скрипалей:

– Это попытка переключить внимание от дела скрипач, возможно даже от введения новой волны санкций связанной с этим, на ситуацию со сбитым самолетом малайзийских авиалиний. Это попытка изменить дискурс Европейского союза, сделав так, чтобы Киеву тоже пришлось отвечать.

Эксперт считает, что информация России была заблаговременно тщательно спланирована:

– Я не думаю, что Россия пыталась бы бросили исключительно некачественную информацию. Сложилось впечатление, что Россия намеренно, собрав определенные противоречивые вещи, выжидала время, для того, чтобы использовать эту информацию.

По словам Якубина, часть информации может вызвать возмущение, в том числе в Совместной следственной группы, которая проводила расследование. Следствие затянется пока комиссия не изучит новые доказательства.

Таким образом, обнародование новой информации усложнит решение международного сообщества по внедрению новых санкций против России:

– Будет трудно внедрить какие-либо санкции в привязке к сбитого малайзийского боинга. До тех пор, пока не будут изучены дополнительные доказательства, никакого окончательного решения не может быть подано.

Украине следует содействовать расследованию

Сейчас лучшей позицией Украины должна быть открытость и готовность к сотрудничеству с международными организациями:

– Лучшей политикой будет открытость. Киев официально должен предоставить всю информацию, чтобы снять любые вопросы, которые могут в дальнейшем возникать. Киев должен предоставить информацию – действительно какой-то из Буков находился в Стрые и не был он перемещен. Пока такую ​​информацию официально Киев не предоставлял.

Международное сообщество

Европейский союз придерживается нейтралитета и не может занять позицию одной из сторон. Именно поэтому, они будут обязаны принять во внимание информацию, которую обнародовала Россия.

Однако, Алексей Якубин отметил, что решение ЕС усложняет вопрос газовой зависимости Евросоюза от России:

– Внутри ЕС есть определенные дискуссии о санкций. Отдельные страны ставят вопрос возможного их пересмотра или уменьшения. ЕС и особенно часть немецких чиновников, считают, продолжение санкций может закончиться тем, что США будут пытаться это использовать для предотвращения реализации проекта Северного потока-2.

Напомним, Факты ICTV писали о последствиях для Украина от строительства Северного потока-2.

Нидерланды, страна, чьи граждане были на борту самолета, не имеют большого влияния в ЕС. Именно поэтому, по мнению эксперта, они будут прислушиваться к ЕС

– Нидерланды, скорее всего, будут принимать официальную позицию ЕС. Если Германия будет говорить о предоставлении новых доказательств, то Нидерланды, скорее всего, будут ориентироваться на эту позицию.

Таким образом, у России есть четкий план. Они умышленно обнародовали информацию тогда, когда обострилось ситуация вокруг дела Скрипалей. Из-за газовой зависимости ЕС может и не продлить санкции против России.

Однако, как бы ни сложилась ситуация – Киеву скрывать нечего. Поэтому политика страны должна быть максимально открытой.

Фото: gettyimages и официальная страница в Facebook

Лилия Ященко