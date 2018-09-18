В США начали уголовное расследование из-за твитов Илона Маска

Министерство юстиции США начало расследование в отношении компании Tesla после заявлений Илона Маска о возможности выкупа акций и вывода с биржи.

Против компании Tesla открыто расследование по подозрению в мошенничестве, сообщает Bloomberg.

– После сообщения Илона о том, что он рассматривает возможность сделать компанию частной, Tesla получила от Министерства юстиции запрос на добровольное предоставление документов и сотрудничество, – говорится в сообщении.

Поводом для этого стал твит Маска, в котором он заявил, что рассматривает возможный выкуп акций Tesla с рынка – то есть превращение ее в частную компанию – по цене $420.

Маск отмечал, что нашел финансирование для сделки. Из-за твита акции Tesla выросли почти на 11% до $387. Позже Маск отказался от своих намерений.

Сообщается, что в компании Tesla подтвердили, что к ним обратились из минюста США.

Напомним, владельцы акций компании Tesla подали иск в федеральный суд Сан-Франциско против Илона Маска из-за его твита

Фото: Joshua Lott/Getty Images