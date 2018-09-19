КНДР и Южная Корея подписали соглашение о мире и денуклеаризации

Во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали широкомасштабное соглашение.
Во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение, согласно которому стороны договорились о пути к денуклеаризации, сообщает BBC.
– Обе стороны договорились о пути к денуклеаризации. Ким также согласился закрыть один из основных ракетных комплексов Северной Кореи, – говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран хотят объединить свои железные дороги, чтобы члены семей могли видеться.
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Ким Чен Ын пообещал, что в ближайшее время посетит Сеул (столица Южной Кореи).
К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о второй встрече.