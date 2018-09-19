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КНДР и Южная Корея подписали соглашение о мире и денуклеаризации

Во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали широкомасштабное соглашение.

КНДР Південна Корея

Во время саммита в Пхеньяне президент Южной Кореи Мун Чже Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали соглашение, согласно которому стороны договорились о пути к денуклеаризации, сообщает BBC.

– Обе стороны договорились о пути к денуклеаризации. Ким также согласился закрыть один из основных ракетных комплексов Северной Кореи, – говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры стран хотят объединить свои железные дороги, чтобы члены семей могли видеться.

Читайте: Денуклеаризация: КНДР отвергает все предложения США

Ким Чен Ын пообещал, что в ближайшее время посетит Сеул (столица Южной Кореи).

К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о второй встрече.

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