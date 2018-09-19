Машина фейковых новостей России обезумела – посол Франции

Посол Франции в США Жерар Аро обвинил Москву в распространении фейковых новостей после того, как министерство обороны РФ заявило, что французский фрегат в Средиземном море запустил ракеты по Сирии.

Российское агентство ТАСС со ссылкой на минобороны РФ сообщило, будто российские радиолокационные системы обнаружили ракеты, запущенные с французского фрегата Auvergne, пишет Reuters.

– Российская машина “фейковых новостей” сходит с ума: обвиняет французов в том, что они сбили российский самолет (который, фактически, стал жертвой сирийского “дружественного огня”), – написал по этому поводу посол Франции Жерар Аро в Twitter.

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Напомним, позже российское министерство заявило, что самолет был сбит сирийскими зенитными системами.

А президент РФ Владимир Путин назвал это результатом трагических и случайных обстоятельств.

Фото: Andrew Burton/Getty Images