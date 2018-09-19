Северный поток-2: Трамп высмеял Германию за уплату миллиардов РФ

Дональд Трамп предупредил Германию о плохих последствиях от строительства Северного потока-2.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за уплату миллиардов долларов России.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Голос Америки.

– Мы говорим о трубопроводе (Северный поток-2), который идет в Германию, когда Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России и правда, мы не считаем, что это уместно.

Читайте: Северный поток-2: потери более 3 млрд в год и угроза войны

Я никогда не считал это уместным, я думаю это смехотворно. Также, считаю, это очень плохо для немцев. Я очень четко и громко об этом говорю. Однако, мы будем это обсуждать, как и другие вещи, – сказал он.

Как сообщалось, в США завершают работу над законопроектом о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.