PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Северный поток-2: Трамп высмеял Германию за уплату миллиардов РФ/

Северный поток-2: Трамп высмеял Германию за уплату миллиардов РФ

Дональд Трамп предупредил Германию о плохих последствиях от строительства Северного потока-2.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за уплату миллиардов долларов России.

Об этом Трамп сказал во время общения с прессой после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Голос Америки.

– Мы говорим о трубопроводе (Северный поток-2), который идет в Германию, когда Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России и правда, мы не считаем, что это уместно.

Читайте: Северный поток-2: потери более 3 млрд в год и угроза войны

Я никогда не считал это уместным, я думаю это смехотворно. Также, считаю, это очень плохо для немцев. Я очень четко и громко об этом говорю. Однако, мы будем это обсуждать, как и другие вещи, – сказал он.

Как сообщалось, в США завершают работу над законопроектом о санкциях против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода Северный поток-2.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка