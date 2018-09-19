Польша предложила разместить в стране военную базу США

Президент Польши Дуда предложил создать на территории страны военную базу США.

Обсуждая российскую агрессию, президент Польши Дуда предложил президенту США Дональду Трампу создать на территории страны постоянную американскую военную базу, сообщает Associated Press.

Польша готова профинансировать военную базу и вложить в нее $2 млрд. Хотя в стране находится 3 тыс. американских военных, Варшава хочет увеличить военный контингент США и разместить его на постоянной основе.

Трамп согласился с мнением Дуды о том, что Россия ведет себя агрессивно и добавил, что США рассмотрят предложение о военной базе в Польше.

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К слову, в США прогнозируют, что для противостояния России им придется существенно увеличить количество военно-воздушных сил.