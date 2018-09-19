В Австралии задержали подростка, начинявшего клубнику иглами

В Австралии полиция арестовала подростка, который подкладывал швейные иглы в клубнику, спровоцировав панику по всей стране.
В Австралии подросток признался в том, что подкладывал иглы в клубнику, сообщает BBC Украина.
По словам помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарта Смита, арестованный мальчик подкладывал иглы в клубнику ради веселья.
Им будут заниматься социальные службы по работе с молодежью.
Читайте: Антисанитария и отсутствие холодильников - что творится на продуктовых базах Киева 3 мифа о фруктах – Супрун рассказала, когда и сколько можно есть Покупают за валюту, а сбывают за бесценок: почему фермеры не могут заработать на урожае яблок
Напомним, первые иглы в клубнике нашли в штате Квинсленд. Позже подобные ягоды стали попадаться и жителям других штатов.
В дальнейшем появились жалобы на острые металлические предметы в бананах и яблоках.
По данным властей, от иголок в клубнике пострадали сотни человек.
Торговые партнеры из РФ и Великобритании заблокировали импорт клубники из Австралии, а Новая Зеландия планирует изъять всю клубнику из своих супермаркетов.
В самой Австралии ввели дополнительные меры по контролю над экспортом клубники. Теперь весь товар будут пропускать через металлодетекторы.
В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении ужесточить наказание за порчу фруктов.
Сейчас максимальный тюремный срок за преступление составляет 10 лет, однако его хотят увеличить до 15 лет.
Фото: Pixabay