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В Австралии задержали подростка, начинявшего клубнику иглами

В Австралии полиция арестовала подростка, который подкладывал швейные иглы в клубнику, спровоцировав панику по всей стране.

В Австралии подросток признался в том, что подкладывал иглы в клубнику, сообщает BBC Украина.

По словам помощника комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Стюарта Смита, арестованный мальчик подкладывал иглы в клубнику ради веселья.

Им будут заниматься социальные службы по работе с молодежью.
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Напомним, первые иглы в клубнике нашли в штате Квинсленд. Позже подобные ягоды стали попадаться и жителям других штатов.

В дальнейшем появились жалобы на острые металлические предметы в бананах и яблоках.

По данным властей, от иголок в клубнике пострадали сотни человек.

Торговые партнеры из РФ и Великобритании заблокировали импорт клубники из Австралии, а Новая Зеландия планирует изъять всю клубнику из своих супермаркетов.

В самой Австралии ввели дополнительные меры по контролю над экспортом клубники. Теперь весь товар будут пропускать через металлодетекторы.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о намерении ужесточить наказание за порчу фруктов.

Сейчас максимальный тюремный срок за преступление составляет 10 лет, однако его хотят увеличить до 15 лет.

Фото: Pixabay

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