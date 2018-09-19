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Никаких табу! Папа Римский признал секс даром Божьим

Папа Римский Франциск назвал сексуальность и секс даром Божьим и объяснил, в чем он заключается.

Папа Римський Франциск

Об этом понтифик сказал на аудиенции с молодыми верующими из приходов Франции, передает ТАСС.

– Сексуальность, секс – это дар Божий, который он нам дает. И у этого дара две цели – любовь и рождение новой жизни. Любовь между мужчиной и женщиной, когда она страстная, ведет тебя к вечной жизни, – сказал он.

Однако Папа призвал различать “сексуальность от бога” и ту, что “оторвана от любви и используется для развлечения”.

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– Многие зарабатывают на индустрии секса, на порнографии, например. Поэтому свою сексуальность нужно беречь, – отметил понтифик.

К слову, ранее в беседе с жертвой чилийского священника-педофила Папа Римский Франциск заявил, что гомосексуалистов создал Бог.

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