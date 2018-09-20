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5 тыс. км длиной: Трамп предложил Испании построить стену через Сахару

Дональд Трамп предложил правительству Испании построить стену через Сахару для борьбы с мигрантами.

Дональд Трамп

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в четверг рассказал о предложении президента США испанскому правительству построить стену через Сахару, чтобы бороться с потоком нелегалов из Центральной Африки в ЕС через Средиземное море.

Об этом сообщает британская газета Guardian, пишет Интерфакс-Украина.

При этом глава испанского МИД подчеркнул, что на слова испанских дипломатов о том, что протяженность пустыни Сахара составляет около 4,8 тыс. км, Трамп ответил: – Граница Сахары не может быть длиннее нашей границы с Мексикой.

В МИД Испании подтвердили, что министр рассказал о предложении Трампа в Мадриде на этой неделе, уточнив, что министерство не дает каких-либо дополнительных комментариев по этому вопросу.

Читайте: Мексика ответила на стену – выпускает туалетную бумагу с Трампом

Напомним, Трамп выразил готовность к прекращению работы федерального правительства, если не получит голосов за постройку стены между США и Мексикой.

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