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Ксенофобия и свобода прессы: Венгрия жалуется на выпад Испании

Министра иностранных дел Испании Хосе Боррелла раскритиковал Венгрию за ксенофобию.

Министерство иностранных дел и торговли Венгрии вызвало посла Испании в Будапеште по поводу заявления министра иностранных дел Испании Хосе Боррелла, который раскритиковал Венгрию.

Об этом сообщает пресс-служба венгерского правительства, передает Европравда.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Левенте Мадьяр сказал, что Борелли, “министр левого правительства Испании”, сделал грубый выпад против Венгрии на публичном форуме.

– Возможно, существуют расхождения во мнениях между двумя странами, и в этой неспокойной европейской политической ситуации критика может также возникать в сознании некоторых стран, но тон этих критических замечаний не может переступать рамки справедливости и корректного сотрудничества, особенно если венгерская партия не имеет ощутимого способа реагирования, – добавил он.

По словам госсекретаря, министр иностранных дел Испании обвинил Венгрию в ксенофобии и утверждал, что в стране нет разделения полномочий и свободы прессы. Он называл Венгрию и другие страны региона псевдодемократиями.

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Государственный секретарь отметил, что отношения с Испанией улучшаются быстрым темпом, и министр иностранных дел Испании должен посетить Будапешт в октябре.

Как известно, Европейский парламент проголосовал за введение санкций против Венгрии.

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