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Россия и Китай – США о главных угрозах кибербезопасности

В США признали Китай и Россию основными угрозами кибербезопасности Америки и ее союзников.

Хакер

Министерство обороны США считает Россию и Китай основными угрозами кибербезопасности Америки и ее союзников, сообщается в Кибер-стратегии Минобороны США.

– Нации, которые воздерживаются от прямого столкновения с американскими военными, используют киберпространство… Китай и Россия втянуты в борьбу крупных сил через упорные, агрессивные кибер-кампании, которые являются стратегическими, долгосрочными рисками для нации, наших союзников и партнеров, – говорится в сообщении.

Для усиления кибермощностей Пентагон собирается проводить операции по сбору разведывательных данных, усилить системы защиты и устойчивость сетей к возможным атакам.

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К слову, в США прогнозируют, что для противостояния России им придется существенно увеличить количество военно-воздушных сил.

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