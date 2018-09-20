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Санкции США. Черный список пополнили 33 россиянина

США внесли в черный список 33 гражданина России, связанных со сферами обороны и разведки. За сотрудничество с ними будут вводить санкции.

Санкції проти РФ

Таким образом, теперь в списке 72 человека и компании, сообщает Госдепартамент США.

В список добавлены, в частности, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин и его компании, сотрудники ГРУ.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Читайте: Италия инициирует смягчение санкций против РФ на заседании Евросовета

Напомним, Факты ICTV писали, как действуют санкции и чему они приведут против России.

Фото: Dreamstime

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