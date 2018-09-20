Терезе Мэй предложат уйти в отставку. Кто потенциальный преемник

Депутаты Консервативной партии Великобритании предложат премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit.

Парламентский Комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, предложит премьер-министру Терезе Мэй уйти в отставку вскоре после марта 2019 года.

Об этом сообщает The Telegraph, опубликовав циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера.

В документе приведен список из 27 потенциальных кандидатов на пост главы британского правительства.

Кроме того, дана оценка шансов на успех каждого из них.

Бывший глава МИД Борис Джонсон, по мнению консерваторов, не сможет возглавить правительство, поскольку “фаворит (букмекеров) никогда не побеждает”.

Министр обороны Гэвин Уильямсон “целиком пребывает в режиме избирательной кампании”, при этом его сторонники видят в лице министра образования Дамиана Хиндса “угрозу” премьерским амбициям главы оборонного ведомства.

Экс-главу МВД Эмбер Радд в стане тори считают “заслуживающим доверия” кандидатом, но указывают на “очень небольшое большинство” в ее поддержку в Палате общин.

В списке также представлены министр охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув, министр финансов Филип Хаммонд, “темная лошадка” глава МИД Джереми Хант и другие возможные кандидаты.

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Напомним, экс-премьер Великобритании Тони Блэр на ежегодной встрече YES заявил, что через 5 лет Великобритания отменит Brexit.

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