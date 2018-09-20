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Трамп ударил РФ новыми санкциями из-за Украины

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, который определяет санкции против России, связанные с агрессией РФ в Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении России в связи с ситуацией в Украине.

Соответствующее заявление распространила пресс-служба Белого дома.

В частности, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями.

Читайте: Италия инициирует смягчение санкций против РФ на заседании Евросовета

Напомним, Факты ICTV писали, как действуют санкции и чему они приведут против России.

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