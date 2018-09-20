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В аэропорту Стамбула прямо на взлетной полосе определяли чемпиона скорости среди новейших аппаратов

Соревновались: супермотоцикл, электромобиль Тесла, болид Формулы 1 и даже истребитель. Дистанцию 400 метров быстрее всех преодолел супербайк. За рулем мотоцикла был бывший чемпион мира Кенан Софу-оглу, который обогнал всех своих соперников на четыре сотых секунды.

Читайте: В Украине запустят новый скоростной поезд

К слову, Факты ICTV сообщали, что Siemens представил пассажирский поезд с рабочей скоростью 360 км/ч

 

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