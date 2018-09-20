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Отрежь себе руку, иначе я уйду! Как РФ шантажирует Совет Европы

Еще неделю назад Москва заявляла о неактуальности выхода из Совета Европы, а через 7 дней ее позиция изменилась. Так она шантажирует Запад.

ЄС Росія

Такое мнение высказал в Facebook представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, комментируя заявление спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о том, что в России назревает желание выйти из СЕ.

– Вот какая бывает эквилибристика, когда чувствуешь, что что-то пошло немного не так, и надо немедленно бросить в пространство “страшилку”, чтобы склонить людей принять нужное тебе решение, – пишет дипломат.

По его словам, Россия шантажирует Совет Европы, угрожая своим выходом.

– Совет Европы, отрежь себе руку, иначе я уйду от тебя, – так Кулеба описал их диалог.

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О том, почему Россия так стремится вернуться в ПАСЕ, есть ли у нее сторонники, что делает Украина, чтобы этого не произошло – читайте в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

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