Британия создаст кибервойска для борьбы с РФ – СМИ

Великобритания намерена создать кибервойска численностью до 2 тыс. специалистов из-за растущих угроз со стороны РФ.

Британия наращивает силы для ведения войны в киберпространстве и намерена создать новое подразделение численностью до 2 тыс. специалистов, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Создание нового вида войск проходит согласно инициативе Минобороны Великобритании и Центра правительственной связи.

Войска будут ориентированы для выполнения наступательных киберопераций. В состав подразделения должны войти специалисты Центра правительственной связи, а также военнослужащие.

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Наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Великобритании в условиях, когда другие страны, вроде России, уже наступают, уверен экс-глава Объединенного командования ВС Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

– Имея наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред, – отметил он.

По информации источников, на создание кибервойск пойдет по меньшей мере 250 млн. фунтов.

К слову, США уже признали Китай и Россию основными угрозами кибербезопасности Америки и ее союзников.

Фото: Pixabay