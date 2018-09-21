PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Британия создаст кибервойска для борьбы с РФ - СМИ/

Британия создаст кибервойска для борьбы с РФ – СМИ

Великобритания намерена создать кибервойска численностью до 2 тыс. специалистов из-за растущих угроз со стороны РФ.

Британия наращивает силы для ведения войны в киберпространстве и намерена создать новое подразделение численностью до 2 тыс. специалистов, сообщает Sky News со ссылкой на свои источники.

Создание нового вида войск проходит согласно инициативе Минобороны Великобритании и Центра правительственной связи.

Войска будут ориентированы для выполнения наступательных киберопераций. В состав подразделения должны войти специалисты Центра правительственной связи, а также военнослужащие.

Читайте: Слежка и цензура. Как в Украине могут уничтожить безопасность в интернете

Наращивание киберсил имеет первостепенное значение для Великобритании в условиях, когда другие страны, вроде России, уже наступают, уверен экс-глава Объединенного командования ВС Великобритании генерал Ричард Бэрронс.

– Имея наступательные кибертехнологии в Великобритании, мы уравниваем силы на поле боя и получаем новые средства для сдерживания и наказания государств, которые хотят причинить нам вред, – отметил он.

По информации источников, на создание кибервойск пойдет по меньшей мере 250 млн. фунтов.

К слову, США уже признали Китай и Россию основными угрозами кибербезопасности Америки и ее союзников.

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олександр Петров і Руслан Бошіров
Петров и Боширов ранее были арестованы в Нидерландах – Bellingcat
Почти половина рынка. Почему российская гречка вытесняет в магазинах украинскую
Хакер
Россия и Китай – США о главных угрозах кибербезопасности
Страшная цифра. Олег Сенцов голодает уже 130 дней
Таксі
Не хотел платить: пассажир такси выпрыгнул из авто на ходу и умер
Рецензия на фильм Агент Джонни Инглиш: вышла ли комедия массового поражения
Финляндия построит забор на границе с Россией
Терезе Мэй предложат уйти в отставку. Кто потенциальный преемник
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка