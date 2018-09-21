Переговоры с ЕС по Brexit зашли в тупик – Мэй

Великобритания и ЕС не могут договориться в вопросах, связанных с единым европейским рынком.

Переговоры Великобритании и Европейского союза по Brexit зашли в тупик, а позиция ЕС на неформальном саммите глав государств в австрийском Зальцбурге была неприемлемой для Лондона, заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй, пишет ZN.UA.

– Просто неприемлемо отвергать предложения другой стороны без детального объяснения или встречных предложений, – сказала Мэй.

Нам нужно теперь услышать от ЕС, в чем заключается проблема, и какая есть альтернатива, чтобы мы могли это обсудить.

Тупиком она назвала то, что глава Европейского Совета Дональд Туск не объяснил, каким образом предложения Британии будут подрывать единый европейский рынок.

– Вчера Дональд Туск заявил, что наши предложения подрывают единый рынок. Он не объяснил, каким образом, и не сделал предложение в ответ. Поэтому мы в тупике, – добавила Мэй.

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Премьер Британии заявила, что ждет от ЕС уважения в процессе переговоров.

– От этого зависят хорошие отношения в конце процесса, – подчеркнула она.

Как известно, Великобритания и ЕС договорились о сроках переходного периода по Brexit.