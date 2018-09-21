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Петров и Боширов ранее были арестованы в Нидерландах – Bellingcat

Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Александр Петров и Руслан Боширов ранее были арестованы в Нидерландах.

Олександр Петров і Руслан Бошіров

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении экс-агента ЦРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, ранее были арестованы в Нидерландах, говорится в расследовании Bellingcat и The Insider.

По информации, два российских шпиона направлялись в Швейцарию для того, чтобы получить доступ к данным лаборатории в городе Шпиц, которая занималась расследованием химических атак в Сирии и отравлением Скрипалей.

Также задержанных подозревают в причастности к кибератаке на европейскую штаб-квартиру Всемирного антидопингового агентства WADA в Лозанне.

По данным авторов расследования, поездка в Швейцарию в конце января – начале февраля 2018 года была последним визитом подозреваемых в Шенгенскую зону.
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Кроме того, визит Петрова и Боширова в Нидерланды в 2016 году совпал с днями, когда проводили референдум об ассоциации с Украиной.

По словам автором расследования, “этот вопрос был настолько болезненным для Кремля, что Москва, кроме обычных средств (хакерские атаки, вбрасывание фейковых новостей), провела целую спецоперацию”.

– На территории Голландии от имени “украинских беженцев” несколько россиян провели кампанию против ассоциации с Украиной.

При этом они распространяли фейковые видео с угрозами якобы от батальона Азов – причем видео это было создано знаменитой фабрикой троллей Евгения Пригожина.

Именно в эти дни Амстердам решил посетить Александр Петров, – вспоминают журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что перед покушением на Скрипаля Александр Петров и Руслан Боширов спали с проституткой. Кроме того, россияне уже получили наказание за провал операции.

Фото: Скриншот відео/Russia Today

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