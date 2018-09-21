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Умер президент Вьетнама Чан Дай Куанг

Сегодня, 21 сентября, на 62-м году жизни скончался президент Вьетнама Чан Дай Куанг.

Чан Дай Куанг умер в Центральном военном госпитале вьетнамской столицы, сообщает VN Express.

В больницу его доставили в критическом состоянии из-за проблем с сердцем.

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За жизнь президента боролись как местные, так и зарубежные специалисты.

Чан Дай Куанг возглавил страну в 2016 году вместо Чыонг Тан Шанга, до этого он работал в государственных органах.

Ранее Факты ICTV писали, что оперный певец и народный артист Украины Роман Майборода скончался на 76-м году жизни.

Фото: Giang Huy| Vnexpress

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