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Россия планировала похитить Ассанжа из Британии – СМИ

Российские дипломаты планировали спрятать Джулиана Ассанжа в Эквадоре, чтобы в итоге перевезти в Россию.

В 2017 году российские дипломаты вели тайные переговоры с близким окружением основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне с целью помочь ему сбежать из Великобритании в РФ.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на свои источники.

По информации британского издания, россияне хотели тайно вывезти основателя WikiLeaks из эквадорского посольства в Лондоне на дипломатическом авто и доставить в другую страну.

Многие источники сказали, что пунктом назначения должна была быть Россия, где Ассанжу не угрожала бы экстрадиция в США, ведь там он “ключевая фигура” по уголовному делу относительно попыток Москвы повлиять на результаты выборов американского президента.

Как узнало издание, операция была запланирована на Рождество 2017 года. Основателю WikiLeaks должны были выдать документы о том, Эквадор дает ему политическое убежище, и забрать из посольства на дипломатической машине. Кроме отправки в РФ, также рассматривалась возможность спрятать Ассанжа в Эквадоре.

Читайте: Ассанж покидает посольство Эквадора в Лондоне – СМИ

Однако, отмечает The Guardian, от плана побега в конце концов отказались, поскольку нашли его слишком рискованным. Операцию отменили буквально за считанные дни до Рождества.

Источники не говорят, в чем причина, но считают, что это связано с отказом Британии предоставить Ассанжу дипломатическую защиту.

Напомним, на выставке показали точную копию комнаты Ассанжав посольстве Эквадора в Лондоне.

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