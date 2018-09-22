В России правозащитница Зоя Светова провела одиночный пикет под администрацией президента Российской Федерации с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

Об этом правозащитница Зоя Светова написала в Facebook.

– Это вообще очень странное ощущение. Стоишь у всех на виду. Как будто голая. Но чувствуешь себя отлично. Он (пикет. – Ред.) же бессрочный. Пока Олега не освободят, – написала она.

Также Светова призвала известных людей поддержать ее и присоединиться к пикету в поддержку украинского политзаключенного.

Фото Зои Световой запостила Наталья Демина в группе Сенцов. Обмен. Сегодня и Ежедневно.

Активисты в комментариях призывают выходить на такие пикеты в поддержку Олега Сенцова.

– Записывайтесь на пикет в открытой группе. Приходите со своим плакатом или возьмите уже готовый! Паспорт РФ не забудьте – иногда его проверяют, но задерживать не должны, ведь одиночный пикет – разрешенная законом форма протеста, – пишет Наталья Демина.





Свободу Сенцову: российская правозащитница вышла на пикет под администрацию Путина / 3 фотографии

Напомним, сегодня 132-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, которого незаконно арестовали в Крыму весной 2014-го и приговорили к 20 годам тюрьмы в РФ.

Факты ICTV собрали все, что нужно знать о “деле Сенцова”.