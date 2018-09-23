США усложнят выдачу виз и грин-карт

В США объявили об инициативе усложнения выдачи виз и видов на жительство для мигрантов, легально живущих в стране.

Администрация США предлагает отказывать в визах и грин-картах претендентам, которые воспользовались рядом программ социальной поддержки, передает Politico со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности.

Таким образом, получение медуслуг по программе Medicaid, талонов на питание или социального жилья могут расценить как “существенный негативный фактор” при рассмотрении заявки на право постоянного пребывания в стране.

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В некоторых случаях мигрантов могут попросить внести залог в размере $10 тыс. при рассмотрении заявления.

По оценкам властей, нововведение коснется 382 тыс. человек в год.

Постановление не требует утверждения в Конгрессе, но вступлению в силу будет предшествовать публичное обсуждение.

Ранее СМИ стало известно, что администрация Трампа готовит предложение, которое усложнит получение гражданства США и зеленой карты для легальных мигрантов.

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