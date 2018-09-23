Теракты и акции протеста. В “турпоездках” Петрова и Боширова нашли странные “совпадения”

“Туристические” маршруты Александра Петрова и Руслана Боширова по Европе и Израилю в 2016-2018 гг. совпадали с различными терактами, политическими скандалами и масштабными акциями протеста.

Группа ИС подробно изучила “туристические” маршруты Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля, по Европе и Израилю с 2016 по 2018 год.

– Проявилась интересная закономерность. Апрель 2016 – Нидерланды, июль 2016 – Тель-Авив, сентябрь 2016 – Лондон, ноябрь 2016 – Париж и т.д. – все без исключения “турпоездки” Петрова и Боширова совпадали (накануне либо сразу после) с различными терактами, политическими скандалами, масштабными акциями протеста, визитами и важными переговорами российских делегаций с обязательным участием представителей подконтрольных ГРУ структур, – отметил Дмитрий Тымчук.

Он также добавил, что поездки Петрова и Боширова совпадают по времени и месту с событиями в Европе и за ее пределами, которые важны для Кремля и предполагают участие спецслужб РФ, в частности, ГРУ.

Читайте: Россия отвлекает внимание от Скрипалей: новые доказательства по делу самолета МН-17 Отравление Скрипаля: подозреваемые планировали "оторваться" в Солсбери Власти РФ отравили Скрипаля – заявление 4-х стран

По словам Тымчука, такие странные “совпадения” еще не служат доказательствами.

Но если спецслужбы стран, где появлялись Петров и Боширов, внимательно изучат обстоятельства этих визитов, то можно будет увидеть “картину маслом, автором которой будет российское ГРУ”.

Ранее стало известно, что визит Петрова и Боширова в Нидерланды в 2016 году совпал с днями, когда проводили референдум об ассоциации с Украиной. Более того, ранее россияне были арестованы в Нидерландах.