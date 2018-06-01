Путин потерял контроль над двумя регионами РФ

В России есть два региона, которыми де-факто уже не управляет Кремль. Это Северный Кавказ и Восточная Сибирь.

Такое мнение в интервью Обозревателю высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

– Северный Кавказ, Дальний Восток и Восточная Сибирь, – заявил он, отвечая на вопрос о том, какой регион России можно назвать самым нестабильным.

По его словам, эти регионы не управляются Россией по разным причинам:

– На Северном Кавказе Кадыров – более влиятельная фигура, чем Путин, а на всем Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – это товарищ Си (генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин. – Ред.).

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К слову, ранее в сети появилось видео, на котором показано, как на протяжении 18 лет менялся президент России Владимир Путин.