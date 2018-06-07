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Грицак: Россия может инсценировать теракт во время ЧМ-2018

В России могут инсценировать нападения на своей территории в ходе чемпионата мира по футболу и возложить вину за это на Украину.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

– Меня не удивит, если Россия будет способствовать дестабилизации в собственном государстве, а потом возложит вину на Украину. Они способны на все, даже на инсценировку нападения в своей стране, чтобы потом переложить ответственность на нас, – сказал Грицак в интервью немецкому изданию Bild, отвечая на вопрос, может ли РФ использовать ЧМ-2018 для проведения своих спецопераций.

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Интервью Грицака опубликовано в четверг утром. Его неофициальный перевод обнародовал в своем микроблоге в соцсети Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Напомним, в Конгрессе США представлена резолюция, призывающая бойкотировать ЧМ-2018 в России.

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