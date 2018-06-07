Российская певица не выступит на ЧМ-2018 из-за поддержки “ДНР”

ФИФА считает, что певица Юлия Чичерина ассоциируется с войной.

Певица Юлия Чичерина сообщила на своей странице в Facebook, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать на фестивале болельщиков FIFA Fan Fest в Ростове-на-Дону.

Чичерина выложила копию письма на английском языке, написанного от имени менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко. В нем говорится о решении ФИФА отказаться от выступления Чичериной из-за ее песен, посвященных военной теме. В частности, в письме содержится ссылка на клип Чичериной На передовой, посвященный боевикам “ДНР”.

В письме отмечается, что на мероприятиях ФИФА запрещено поднимать военные, политические или религиозные темы.

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– Эта артистка ассоциируется с военной тематикой, даже если не будет исполнять на фестивале песни о войне, — сказано в письме.



Напомним, перед открытием Евровидение 2018 российская делегация пронесла по Лиссабону флаги “ЛНР” и “ДНР”.