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Кремль начал продавать россиянам путинское мороженое

Мороженое Выбор Кремля выпустило управление делами президента России.

Мороженое Выбор Кремля предприятия управления делами президента России появилось в открытой продаже, его можно приобрести в Госдуме, Совете Федерации и на Красной площади, а также в регионах.

Об этом рассказала РИА Новости пресс-секретарь управделами Елена Крылова.

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По ее словам, существует несколько видов мороженого — пломбир с вишневым вареньем, крем-брюле, классический пломбир, шоколадный пломбир, эскимо.

Как сообщалось, предприниматель из России выпустил растительное масло Новичок.

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