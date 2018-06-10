Обо мне здесь хорошо заботятся: Сенцов написал правозащитникам письмо

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур. Письмо было отправлено 7 июня.

Письмо опубликовала Татьяна Щур в Facebook.

Сенцов рассказал, что в колонии о нем хорошо заботятся и что за ним постоянно наблюдают врачи.

– Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что про это пока не беспокойтесь, – написал он.

Читайте: Кольченко прекратил голодовку и попросил прощения у Сенцова (ПИСЬМО)

По его словам, несколько дней назад его перевели в санчасть лагеря и предоставили отдельную палату.

Напомним, Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

Напомним, американский ПЕН-клуб требует освободить Сенцова.