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Обо мне здесь хорошо заботятся: Сенцов написал правозащитникам письмо

Украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, написал письмо правозащитникам Николаю и Татьяне Щур. Письмо было отправлено 7 июня.

сенцов

Письмо опубликовала Татьяна Щур в Facebook.

Сенцов рассказал, что в колонии о нем хорошо заботятся и что за ним постоянно наблюдают врачи.

– Обо мне здесь хорошо заботятся. Врач обследует постоянно, анализы, обследования, капельницы. Как для четвертой недели полета, пилот чувствует себя нормально! Дальше посмотрим, но все понимают, что я не отступлю, поэтому готовят варианты дальнейшего сохранения моего здоровья. Так что про это пока не беспокойтесь, – написал он.

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По его словам, несколько дней назад его перевели в санчасть лагеря и предоставили отдельную палату.

Напомним, Сенцов, приговоренный в России к 20 годам заключения по обвинению в подготовке терактов в Крыму, 14 мая объявил бессрочную голодовку.

Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных в России, не требуя при этом собственного освобождения.

Напомним, американский ПЕН-клуб требует освободить Сенцова.

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