“Телешоу с Путиным”: публичное заявление о поддержке “ЛДНР” и планы на Сирию

Путин угрожал Украине потерей государственности, если Киев начнет наступление в Донбассе.
Прямая линия без прямых и острых вопросов. 16 сезон телешоу, где Путин общается с россиянами, снова прошел по канонам жанра.
Ведущие заметно волновались, осторожно ставили вопрос, чтобы не разозлить Путина. Владимир Владимирович Путин (ВВП) чувствовал себя спокойно и самоуверенно.
Во время разговора, журналисты обратили внимание на бензиновый коллапс, который на днях произошел на трассе в районе Большого Новгорода. Драйверы просто не смогли заправиться, когда у них кончился бензин. Пришлось толкать машины и ждать пока приедут аварийные комиссары с канистрами.
Путину даже осмелились показать фотожабу с его участием.
По сценарию о большом достижении России – мундиаль, должен спросить экс-главный тренер российской сборной Газзаев. Но стал чемпионом по лизоблюдства.
С неба на землю на этой неделе, Путина спустил австрийский журналист, который, в отличие от свиты ВВП, смог поставить Владимировичу неудобные вопросы. И о фабрике троллей в Санкт-Петербурге, которым заведует повар Путина Пригожин и формирующий общественное мнение, и влияет на выборы в западных странах.
И о выводах международной следственной комиссии по сбитому над Донбассом Боинга, и об аннексии украинского полуострова.
В отличие от срежиссированной прямой линии, где Путин чувствовал себя царем, здесь он извивался как уж на сковороде.
Просил не перебивать его и даже переходил на немецкий.
ВВП постоянно убегал от прямых ответов, но журналист не останавливался.
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Но вернемся в мир параллельной реальности – на прямую линию с Путиным. ВВП в своем стиле прокомментировал отношения России с Западом и конфликт Европы с Соединенными Штатами. Мол, недооценили предупреждения от Кремля, получайте.
Опять играл ядерными мускулами и звякал новейшим российским оружием. В частности, гиперзвуковой ракетой Кинжал.
Из Сирии выводить российские подразделения пока не планирует и вообще эта кампания – прекрасная возможность проверить в действии российское оружие.
Угрожал Украине потерей государственности, если Киев начнет наступление в Донбассе. Заявил, что Кремль и в дальнейшем будет поддерживать ЛНР и ДНР. Не дал конкретного ответа о возможном обмене Олега Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. И сам себе задал риторический вопрос.
Про усталость Володи и народа от Володи, спросил Путина и австрийский журналист.
Не обошел вниманием журналист и альфа-поведение Путина.
Австрийский журналист несколько раз поймал ВВП на откровенной лжи. Особенно в вопросах о Крыме.
К слову, появилась информация о том, что правительство России приказало уничтожать учетные карточки на осужденных в советское время.