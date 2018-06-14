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В РФ решили не тушить 13 лесных пожаров из-за высоких затрат

В Красноярском крае (Россия) приняли решение не тушить 13 лесных пожаров на общей площади 4,9 га, так как прогнозируемые затраты на ликвидацию возгораний превысили бы возможный ущерб.

лесные пожары

Об этом сообщается на сайте министерства лесного хозяйства региона.

В целом, согласно официальным данным, ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.

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Большая часть возгораний зафиксирована в труднодоступной зоне, угрозы населенным пунктам нет.

По информации министерства, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Напомним, 5 июня в 10.10 в Чернобыльской зоне произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 12 га. Ликвидировать пожар удалось только вечером 7 июня.

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