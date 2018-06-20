Хотел напугать, но что-то пошло не так! Кто и за что убил Михаила Круга

За 2 месяца до смерти, Круг вроде отдыхал в сауне с известным авторитетом по кличке Лом – Александром Костенко.

Россия. Небольшой город Тверь недалеко от Москвы, утром первого июля 2002 года – во всех новостях. Убили Михаила Круга.

Ольга Воробьева – сестра убитого певца. Нам удалось взять интервью по вайберу. Говорит, в тот вечер, когда семья уже собиралась спать, жена Михаила Ирина услышала с третьего этажа крик матери.

Несколько роковых секунд. Круг выбегает из комнаты, зовет жену. Ирина бежит на первый этаж, он ее прикрывает.

Круг был в сознании. Жена тщетно пыталась вызвать скорую. Похороны Михаила Круга, с ним прощался весь город.

Гарик Кричевский – одним из последних накануне убийства говорил с Кругом по телефону.

Он вполне уверен, шансонье убили случайно.

Так считает и друг Михаила Круга, известный вор в законе Саша Север.

В прошлом – водитель-дальнобойщик, который под воздействием песен Высоцкого, начал изучать аккорды и мечтать о больших концертах. Сначала была лирика в дуэте, впоследствии выйдет Жиган-лимон – о Круге начнут говорить.

Однажды в начале 90-х он пришел к Кричевскому, тогда уже известному исполнителю шансона.

Через каких-то, два месяца песня Владимирский централ будет хитом. Ее будут слушать от бандитов к прокурорам. И даже далеко за рубежом.

А Круг – получит невероятную популярность. Сбылась мечта о переполненных залах, а с ними и большие гонорары. Появятся и завистники и недоброжелатели, конкуренты на эстраде. Хотя, в семье о врагах он никогда не говорил.

Странная деталь, за месяц до смерти он отвечал в прямом эфире радиослушателям – кто-то позвонил в студию и сказал, что Круг скоро умрет. Тогда он подумал, видимо, неудачная шутка.

До сих пор неизвестно – случайным было ли это нападение? Если нет – то кто заказал короля шансона? И кем были убийцы.

Впрочем, версия о заказном убийстве не выдерживает никакой критики, считает известный российский адвокат и писатель Валерий Карышев.

Вторая версия, что кто-то хотел получать процент с гонораров певца.

Читайте: Умер Доминик Фонтана – барабанщик Элвиса Пресли

С другой стороны, Круг был очень известен и его уважали в криминальных кругах, даже воры в законе. Он даже ездил с концертами в колонии.

Но, грабители знали, куда шли – там якобы были большие деньги. В одном интервью певец Михаил Гулько оговорился, что накануне смерти, Круг удачно продал новые альбомы.

Александр Осипов, пожизненно осужденный член банды Тверские волки. Именно он пролил свет на расследование. Оказывается, за 2 месяца до смерти, Круг вроде отдыхал в сауне с известным авторитетом по кличке Лом – Александром Костенко. Главарь Волков предлагал Кругу “крышу” в обмен на процент с доходов. Певец отказался. А авторитет придумал другой способ сбить деньги с певца.

Тверской исполнитель шансона Леонид Телешев давний приятель Круга. Говорит, вероятно, все должно было выглядеть, как театральная постановка и после ограбления Круг пришел бы к Лому и попросил бы отыскать воров.

Но что-то пошло не так. У кого-то из нападавших не выдержали нервы, и он открыл огонь.

Осипов рассказал, что Лом пришел в ярость, когда узнал, что произошло. Мол – я этого не просил. Убийц вроде звали Дмитрий Веселов и Александр Агеев, их больше никто не видел.

Впоследствии исчез и сам Лом. До того времени, пока не нашли странное захоронение – на окраине Твери.

Назначили экспертизу, но до сих пор – никаких официальных выводов. Возможно, в Москве не хотят раскрывать это дело?

У могилы певца появилось новое надгробие. Его мать – Зоя Петровна умерла в этом году. Та, которая 17 лет ждала правды, теперь вместе с сыном. Почти, как в его песни.

К слову, Джимми Уопо умер от огнестрельного ранения в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США).