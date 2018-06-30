В России для владельцев квартир ввели сборы за дождь

В городе Кунгуре Пермского края (Россия) в майских квитанциях за услуги ЖКХ появилась строка за сточные воды. С собственников жилья берут по 7 рублей в месяц за дождевую воду, которая стекает по водостокам в канализацию.

Об этом пишет Искра-Кунгур.

– Мы спросили в УК Наш дом, которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату. Да, вода стекает по водостокам, но во двор. Потом уходит в землю или высыхает на солнце, — рассказала жительница дома по улице Транспортной, 1Б.

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Начальник отдела по работе с населением предприятия Водоканал Роза Сулейманова сообщила, что сбор абсолютно законен. Он производится на основании приказа Региональной службы по тарифам, который был принят в январе этого года.

– Общедомовые нужды по коммунальным услугам прописаны в Жилищном кодексе, а вышеупомянутый приказ утверждает расчет объема сточных вод, которые попадают в канализационную систему. Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях, — пояснила она.

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Фото: vestniksr.ru.