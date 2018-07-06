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Макаревич, Ахеджакова и другие: концерт в поддержку Сенцова в Москве

В концерте в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова приняли участие известные россияне.

В Москве в пятницу, 6 июля, состоялся концерт в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает DW, среди участников мероприятия – Виктор Шендерович, Лев Рубинштейн, Лия Ахеджакова, Андрей Макаревич, Мария Алехина, артисты Театра.doc и другие.

На концерте показали фрагменты из фильма Процесс Аскольда Курова о деле, по которому осужден режиссер, а также представлен проект Рассказы – видеозаписи чтения рассказов Сенцова.

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Напомним, кинематографисты снялись в видео, в котором прочитали рассказ Автобиография из сборника Рассказы Сенцова.

Фото: УНИАН

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