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В России стадион к ЧМ-2018 за 16 млрд размыло дождем

Дожди размыли дорогу, построенную к чемпионату мира по футболу, а также заливают стадион Волгоград Арена. 

В Волгограде после сильных дождей разрушилась дорога, проходящая рядом с Волгоград Ареной.

На дорогу высыпались земля и песок, которые покрывали территорию вокруг стадиона, построенного к ЧМ-2018. Об этом сообщило местное издание V1.ru.

Судя по видео в соцсетях волгоградцев, дождь размыл часть территории стадиона возле центральной набережной. В роликах видно, как песок засыпает дорогу, залитую водой.

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Кроме того, очевидцы опубликовали видео того, как протекает крыша стадиона, который построили за 16 млрд рублей специально к Чемпионату мира по футболу-2018.

Напомним, Факты ICTV собрали главные фейлы Чемпионата мира-2018, который прошел в РФ.

Фото: V1.ru

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